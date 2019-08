Roma: incidente sulla A91 Roma-Fiumicino, riaperta circolazione

- E' stata riaperta dopo circa 2 ore l'autostrada A91 Roma-Fiumicino, chiusa questa mattina in entrambe le direzioni per consentire l'atterraggio dell'eliambulanza intervenuta per soccorrere un motociclista ferito in un incidente. Anas fa sapere che "permangono rallentamenti in uscita dall'aeroporto, in via di smaltimento". (Rer)