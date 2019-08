Slovacchia: leader Most-Hid Bugar pronto a lasciare guida del partito in caso di necessità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del partito slovacco Most-Hid, Bela Bugar, si dice pronto a lasciare la guida della formazione, in caso dovesse servire. Al contempo, come riferito all’agenzia di stampa “Tasr” nel corso di un’intervista, Bugar preferirebbe restare al suo posto almeno fino alle elezioni parlamentari previste nel 2020. Il leader del partito, infatti, “dovrebbe essere riconoscibile non solo all’interno di Most-Hid, ma anche fra gli elettori”. “Nessuno determinerà le decisioni di Most-Hid agendo dall’esterno, ha aggiunto, ricordando come il partito sia attualmente impegnato nei negoziati pre-elettorali con altre formazioni che rappresentano la comunità ungherese in Slovacchia. (segue) (Vap)