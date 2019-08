Slovacchia: leader Most-Hid Bugar pronto a lasciare guida del partito in caso di necessità (2)

- Nei giorni scorsi il nome di Bugar è stato accostato a quello dell'imprenditore slovacco Marian Kocner, accusato di essere il mandante dell'omicidio del giornalista Jan Kuciak e della sua fidanzata, Martina Kucnirova. Alcuni messaggi telefonici dimostrano che Kocner era in contatto con altri politici oltre all'ex premier, Robert Fico, e all'ex ministro dell'Interno, Robert Kalinak. I messaggi sono stati pubblicati dal quotidiano "Dennik N". Poco dopo l'omicidio, precisamente a marzo 2018, Kocner avrebbe incontrato il presidente del partito di maggioranza Most-Hid, Bela Bugar, alle Maldive. Quest'ultimo ha sempre detto che si è trattato di una coincidenza e che i due si sono semplicemente salutati dopo essersi incrociati in un ristorante, salvo poi ammettere che c'è stato un incontro con Kocner, ma che non vuole essergli associato. Alcuni messaggi tra Kocner e Alena Zsuzsova, anch'essa accusata per l'omicidio, dimostrano infatti che Kocner e Bugar hanno parlato più a lungo in quell'occasione, avendo avuto anche una colazione insieme. Bugar è poi rientrato in anticipo dalle Maldive per partecipare alla risoluzione della crisi del governo. (segue) (Vap)