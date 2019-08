Slovacchia: leader Most-Hid Bugar pronto a lasciare guida del partito in caso di necessità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle comunicazioni tra Kocner e Zsuzsova viene menzionato anche Andrej Danko, presidente del Consiglio nazionale slovacco. A proposito di un dibattito televisivo avuto da quest'ultimo con il leader del partito di opposizione Sme Rodina, Kocner rivela a Zsuzsova di avergli mandato dei materiali utili alla discussione. Danko ha ammesso di aver incontrato Kocner nel 2014, ma ha negato di aver fatto uso dei suddetti materiali o di aver approfittato della sua conoscenza in alcun modo. Anche l'ex premier, Robert Fico, ha reagito alla pubblicazione dei messaggi. Nega espressamente di aver incontrato Kocner nei termini descritti all'interno delle comunicazioni. "Potete chiedermelo mille volte, farò il test con la macchina della verità", ha affermato in conferenza stampa. "Qualsiasi cosa Kocner dica per difendersi è priva di senso. Tuttavia, se va contro Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd) allora è vera anche senza essere verificata, secondo voi", ha detto polemicamente Fico ai giornalisti. (Vap)