Cassino: colpisce la vicina con un bastone, denunciata 55enne

- E’ finita a bastonate una lite fra vicini a Sant’Apollinare, alle porte di Cassino. Una 55enne di Sant’Andrea del Garigliano è stata denunciata in stato di libertà per lesioni personali dolose aggravate e porto abusivo di armi e/o oggetti atti ad offendere, dopo che i militari della locale stazione hanno accertato che questa aveva aggredito, con un bastone in legno una 49enne di origine albanese, vicina di casa, per motivi attinenti al diritto di vicinato, procurandole lesioni giudicate guaribili in giorni 2 dai sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Cassino. (Rer)