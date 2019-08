Roma: cocaina e hashish nell'associazione culturale, denunciata per spaccio la titolare

- Era nota come associazione culturale, ma al suo interno gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato cocaina e hashish. Nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati legati all'utilizzo e allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla prevenzione degli illeciti amministrativi, gli agenti della Polizia di Stato, grazie al fiuto dell'unità cinofila, hanno rinvenuto all’interno di un' associazione culturale di via degli Ammiragli diverse dosi di hashish e cocaina, bustine in plastica, ed un trita erbe. La titolare, una 55enne di origine ucraina, è stata denunciata per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. (Rer)