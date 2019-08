Messico: uccisa sindaco e capo della polizia di comune al sud del paese

- Carmela Parral Santos e Hugo Castellanos Ortega, rispettivamente sindaco e capo della polizia di San José Estancia Grande, in Messico, sono rimasti vittima di un'imboscata mentre viaggiavano in un furgoncino alla periferia del paesino. Secondo le ricostruzioni della polizia riportate dai media locali, sul luogo del duplice omicidio sono stati ritrovati due bossoli di una pistola calibro 38 e cinque di una calibro 7.62. Le dimensioni dell'emergenza criminalità vengono spesso ricordate dai dati ufficiali sui reati. Dall'inizio dell'anno, riferisce il Sistema nazionale di sicurezza pubblica (Snsp), le morti violente sono state 17.608, per una media di 94 assassini al giorno. Con i 3.001 morti ammazzati, il mese di giugno si conferma il più violento dell'anno e quello appena passato supera i livelli di omicidi raggiunti in 13 casi di anni precedenti. Il dato segue i già pesanti conti fatti nei mesi precedenti dall'Spsn: i 2.857 di gennaio, i 2.804 di febbraio, i 2.845 di marzo, i 2.724 di aprile e i 2.901 di maggio. (segue) (Mec)