Roma: controlli alla stazione Termini, bloccato in flagrante scippatore algerino

- E' stato arrestato da una pattuglia della Polizia ferroviaria in servizio alla stazione di Roma Termini, un cittadino di nazionalità algerina di trentadue anni che nei pressi della biglietteria ha sottratto ad un viaggiatore uno zaino. Lo straniero non ha fatto però i conti con la rapida reazione, sia da parte della vittima che della pattuglia di Polizia ferroviaria la quale, immediatamente accorsa sul posto, lo ha bloccato arrestandolo per il reato di furto. L'algerino, nel corso del giudizio per direttissima, è stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione e alla multa di 250€, con divieto di dimora. (Com)