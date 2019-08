Croazia: ministero Esteri pubblica nota di condanna diplomatico Madarevic

- I diplomatici croati sono tenuti ad attenersi alle politiche ufficiali di Zagabria e ad accettare le responsabilità derivanti dal rappresentare il proprio paese. Questo quanto si legge in una nota emessa dal dicastero degli Esteri croato, a seguito del caso relativo al diplomatico Elizabeta Madarevic, colpevole di aver scritto dei commenti xenofobi e razzisti sui propri social network. Madarevic, che dal gennaio 2019 ricopre l’incarico di primo segretario dell’ambasciata croata a Berlino, è stata richiamata a Zagabria nella giornata di sabato, come riferisce l’agenzia di stampa “Hina”. “I diplomatici sono consapevoli che tutto ciò che fanno durante il loro mandato, anche in ambito privato e nel tempo libero, può essere connesso alla loro attività professionale”, si legge ancora nella nota del ministero degli Esteri croato. (Zac)