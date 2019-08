Sudan: Stati Uniti si congratulano per firma Dichiarazione costituzionale

- Gli Stati Uniti si congratulano con il popolo del Sudan per la firma del 17 agosto della Dichiarazione costituzionale e dell'accordo politico tra le Forze per la libertà e il cambiamento e il Consiglio militare di transizione. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato di Washington. "Siamo incoraggiati da questo primo passo verso la creazione di un governo di transizione a guida civile. Gli Stati Uniti elogiano i mediatori dell'Unione africana e del governo dell'Etiopia per i loro sforzi per mediare in questo accordo di riferimento. L'inviato speciale per il Sudan, Donald Booth, è stato onorato di assistere alla firma e continuerà a sostenere il processo di attuazione degli accordi", si legge. "Le Forze per la libertà e il cambiamento e il Consiglio militare di transizione hanno fatto un importante passo avanti. Attendiamo con impazienza il giuramento del sovrano Consiglio il 19 agosto e la nomina di un primo ministro il 20 agosto. Gli Stati Uniti continueranno a sostenere il popolo sudanese nella ricerca di un governo che protegga i diritti di tutti i sudanesi cittadini e conduce a elezioni libere ed eque", conclude la nota. (Com)