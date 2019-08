Governo: le proposte di Prodi e Renzi per uscire dalla crisi, Grillo lancia segnali al Pd

- Ad animare il dibattito politico, in questa domenica di agosto, ci pensano Romano Prodi e Matteo Renzi. L’ex presidente dell’esecutivo comunitario, in un fondo pubblicato su "Il Messaggero", dice no a scissioni nel Pd e lancia la proposta, per risolvere la crisi, di una coalizione di governo "Ursula", italianizzata "Orsola", nel Parlamento italiano tra le forze che a Strasburgo hanno eletto la nuova presidente della commissione europea von der Leyen. Il padre nobile dei dem appoggia, dunque, l'ipotesi di un accordo tra Partito democratico e Movimento cinque stelle, a patto che l'intesa sia di legislatura. Dal canto suo, l’ex segretario ed attuale senatore del Pd, in una intervista a "Il Giornale", ribadisce l’idea di un esecutivo istituzionale per rientrare nell'Unione europea, per mettere in sicurezza l'Italia e "con un ministro degli Interni degno di questo nome. Serve - aggiunge l'ex premier - un governo per evitare il voto a ottobre e l'Iva, poi sta ai segretari dei partiti definirne la formula politica". Immediata la replica dell’europarlamentare Carlo Calenda che su Twitter si dice sicuro che Renzi farà cadere un eventuale governo tra Pd e M5s e si dice pronto, scrive, "ad accettare scommesse". (segue) (Rin)