Governo: le proposte di Prodi e Renzi per uscire dalla crisi, Grillo lancia segnali al Pd (2)

- Intanto, il vicepremier e titolare del Viminale, Matteo Salvini, conferma che "farò di tutto per bloccare Renzi. Non voglio neanche pensare ad un ritorno al governo di Renzi, Lotti e Boschi, le calamità naturali, ragioniamo di tutto, ma non di questo". E pare che lo stesso Beppe Grillo, protagonista a quanto pare nelle ultime ore di più contatti con Luigi Di Maio, spinga per il dialogo tra i pentastellati e gli ex nemici dem, con tanto di avvertimento a non cadere nella trappola del Carroccio e l’idea di un voto sulla piattaforma online Rousseau su una eventuale intesa. L’ultima parola, però, spetterà al capo politico del Movimento cinque stelle. Anche oggi, comunque, i toni del M5s nei riguardi della Lega non sono teneri, come conferma il post pubblicato sul blog delle Stelle in cui si legge "che coraggio, Salvini. E per giunta su un tema delicato e tragico come i presunti affidi illeciti di Bibbiano. Peccato, però, che Salvini abbia fatto cadere il governo. Lo stesso leader della Lega che, oggi, si sveglia e twitta parole di denuncia e condanna a carico delle 'due dottoresse' che 'ridacchiano tra loro minacciando i Carabinieri'. Aggiungendo poi: 'Che vergogna, che schifo'. Ma Salvini, che ha fatto cadere il governo in pieno agosto esponendo tutti gli italiani a rischi gravissimi”, prosegue il post, “dove trova la faccia per fare queste uscite?". (segue) (Rin)