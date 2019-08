Governo: le proposte di Prodi e Renzi per uscire dalla crisi, Grillo lancia segnali al Pd (3)

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, dal canto suo scrive su Twitter di "un ministro della Difesa che, invece di difendere l'Italia e i confini italiani, si appella all'umanità della politica per far entrare la Open Arms in acque territoriali e spingere per lo sbarco degli immigrati: abbiamo", conclude la parlamentare di Fd'I, "Trenta motivi validi per tornare al voto". Lo scenario è quindi aperto e da qui a dopodomani, quando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte svolgerà le sue comunicazioni nell’Aula di palazzo Madama, tutto può accadere. (Rin)