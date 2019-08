Tlc: Tim accende il 5G al 40° Meeting di Rimini e presenta i servizi digitali del futuro

- Tim, si legge in una nota, "accende il 5G a Rimini in occasione del 40° Meeting per l'Amicizia fra i Popoli, in programma negli spazi della Fiera dal 18 al 24 agosto. L'azienda, main partner dell'evento, partecipa alla manifestazione per illustrare le potenzialità del 5G attraverso alcuni esempi di applicazioni digitali e servizi innovativi che contribuiranno allo sviluppo tecnologico del Paese. Per l'intera durata della manifestazione", si legge, "Tim sarà infatti presente nella hall centrale di Rimini Fiera con un'area dedicata alla nuova tecnologia, dove i visitatori avranno la possibilità di testare alcune tra le più significative applicazioni 5G già disponibili. Si potranno effettuare visite immersive da remoto in virtual reality a musei e luoghi storici di tutta Italia (ad esempio piazza Navona a Roma) attraverso speciali visori, con la possibilità di dialogare nello stesso ambiente virtuale con una guida turistica collegata a distanza. Si potrà scoprire la smart city control room di Tim che rappresenta il 'cervello' della futura smart city in cui sarà possibile visualizzare su schermo i dati raccolti tramite sensori connessi alla rete mobile di Tim, utili per una gestione intelligente del traffico, dei parcheggi, dell'illuminazione stradale, della raccolta dei rifiuti o del monitoraggio ambientale utilizzando i mezzi pubblici che si trasformano in questo modo in vere e proprie centraline di controllo della qualità dell'aria (Bus As a Sensor). Si potrà anche sperimentare", continua la nota del gruppo, "la 'panchina intelligente' (smart bench), uno degli oggetti connessi alla smart city control room e dotata di collegamenti wi-fi, interfacce Usb per ricarica cellulare e seduta con elementi multimediali". (segue) (Com)