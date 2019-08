Tlc: Tim accende il 5G al 40° Meeting di Rimini e presenta i servizi digitali del futuro (2)

- Tim sottolinea, poi, che ci sarà "spazio anche alle applicazioni 5G dedicate all'entertainment digitale, con la possibilità di provare l'intero catalogo Timgames (tra cui MotoGP™19, Ride, Grid) utilizzando i nuovi smartphone 5G come console di gioco, oppure ascoltare le playlist musicali della postazione Timmusic. Sarà inoltre possibile provare il video streaming immersivo a 360º con le immagini dell'ultima edizione del Giro d'Italia e del Rally Legend di San Marino 2018. Un'area sarà dedicata ad alcune delle più interessanti startup digitali accelerate dal programma di open innovation Tim Wcap e diventate nel tempo realtà imprenditoriali di successo in diversi settori. Tra queste", spiega ancora la nota, "ci sarà To Be che ha sviluppato soluzioni per la trasmissione di dati tramite la luce a Led basate sul Li–Fi (Light Fidelity), una tecnologia innovativa che è stata sperimentata con successo da Tim e To Be presso il parco archeologico di Pompei (grazie ad un accordo nell'ambito del progetto Smart@Pompei frutto di una convenzione operativa tra il Mibac e il Cnr). Questa tecnologia è stata declinata dalla startup anche per il settore education tramite To Be Kids, una particolare lampada intelligente che trasmette sui device contenuti per bambini preselezionati e sicuri (come giochi, libri educativi, cartoni animati)". (segue) (Com)