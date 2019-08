Tlc: Tim accende il 5G al 40° Meeting di Rimini e presenta i servizi digitali del futuro (3)

- Tim osserva anche che "per l'education ci saranno anche le soluzioni Kaitiaki, con un servizio online che analizza i profili social dei figli, riconosce minacce o pericoli e invia allarmi in tempo reale ai genitori, garantendo la privacy dei ragazzi. Inoltre Mash&Co, un'app per bambini in età prescolare basata sulle avventure di Mash e Periwinkle e Marshmellow Games, l'App per bambini in età scolare che presenta le materie di studio in modo innovativo e divertente. Art Stories infine è l'App che accompagna i bambini, e gli adulti con loro, alla scoperta delle bellezze dell'arte, della storia e dell'architettura. Per il settore dei beni culturali saranno presentate le soluzioni di smart factory, una start up specializzata nello sviluppo di applicazioni digitali in questo campo (digital humanities). Infine per il settore ambiente sarà presente TreeVoice, con un dispositivo di controllo basato sull'Internet of Things (IoT) che monitora la stabilità degli alberi. Un algoritmo di intelligenza artificiale", rileva sempre la nota, "valuta l'elasticità del legno, la verticalità del fusto e la resistenza al vento e, se la pianta oscilla in modo sospetto, lancia un allarme, prevenendo possibili crolli". (segue) (Com)