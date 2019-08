Tlc: Tim accende il 5G al 40° Meeting di Rimini e presenta i servizi digitali del futuro (4)

- Tim, è scritto sempre nella nota, "ha già lanciato il 5G a Roma, Torino e Napoli ed entro l'anno lo renderà disponibile in altre 6 città (Milano, Bologna, Verona, Firenze, Matera e Bari), 30 destinazioni turistiche, 50 distretti industriali, con 30 progetti specifici per le grandi imprese, con velocità fino a 2 Gigabit al secondo. Entro il 2021 saranno 120 le città coperte, 200 le destinazioni turistiche, 245 i distretti industriali e 200 i progetti specifici per le grandi imprese, con una velocità che aumenterà progressivamente fino a 10 Gbps. Il 5G", continua la nota, "porta ad una trasformazione tecnologica fino ad oggi inimmaginabile, con prestazioni 10 volte superiori a quelle attuali: maggiore velocità di download (almeno 10 volte superiore al 4G), minor latenza (10 volte inferiore al 4G), maggiore densità di dispositivi gestiti (fino a 10 volte), uso significativo dell'Internet of things per connettere simultaneamente fino a 1 milione di device e sensori per Km2 con altissima qualità e affidabilità. Il 5G di Tim non è solo un'evoluzione relativa agli standard tecnologici, ma una vera rivoluzione che aprirà la strada a una nuova generazione di servizi necessari allo sviluppo digitale del Paese, che miglioreranno la qualità della vita quotidiana di clienti, cittadini e imprese in diversi settori". (segue) (Com)