Tlc: Tim accende il 5G al 40° Meeting di Rimini e presenta i servizi digitali del futuro (5)

- Il gruppo annuncia, infine, che "per accompagnare la profonda trasformazione digitale che il 5G comporterà, Tim dopo l'estate lancerà specifiche iniziative di formazione e alfabetizzazione digitale rivolte a cittadini e imprese, finalizzate a far capire le opportunità offerte dalla tecnologia e dal web per la gestione della vita quotidiana. I corsi saranno gratuiti e svolti sia on line sia nelle diverse sedi di Tim Academy e in altri spazi presenti sul territorio". (Com)