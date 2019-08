Migranti: si scusa il parroco di Sora, volevo mettere accento su poveri locali

- “In merito alla breve predica del giorno 16 agosto in piazza San Rocco e ad una frase, a cui è stato attribuito un valore distorto, tengo a precisare che non sono assolutamente contro gli immigrati, i cui bambini, che sono cristiani, ho inserito benissimo nella catechesi, e personalmente da molti anni provvediamo agli alimenti vari”. Comincia così il messaggio pubblicato su Facebook da don Donato Piacentini, il parroco di Sora finito al centro della bufera per alcuni commenti sui migranti nel corso di un’omelia in piazza. “Si era voluto mettere l'accento anche sui poveri locali per sottolineare una maggiore attenzione a queste emergenze” scrive il parroco, secondo cui “tutto è stato ampliato e trasformato. Se necessario sono pronte le scuse senza che si arrivi ad una strumentalizzazione in qualsiasi campo che non era nelle intenzioni”. Un messaggio pubblicato a poca distanza da un'altro in cui lo stesso don Donato ha condiviso un'immagine del vicepremier Matteo Salvini intento a chiedere sostegno al popolo di Facebook per fermare gli sbarchi di migranti. (Rer)