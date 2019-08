Milano: cadavere penzola dal balcone in zona Lorenteggio, altro corpo nell’appartamento (2)

- (Segue) In via Valle Anzasca 11 a Milano penzola ancora dal balcone del primo piano rialzato il cadavere di un uomo ritrovato questa mattina. All’interno dell’appartamento si trova la seconda vittima, uccisa con un’arma da taglio. Sul luogo sono presenti le Volanti della Polizia, i Vigili del Fuoco e la Polizia scientifica. Nella palazzina quasi tutte le tapparelle sono abbassate ed è probabile che i vicini siano fuori città per le ferie. Viorica, una donna romena che abita qualche civico più in là, ha riferito di aver sentito delle urla di uomini intorno alle 2.30 di questa notte. Ad avvisare le forze dell’ordine, questa mattina intorno alle 10, è stato l’inquilino di una casa di via Bagarotti 38, strada parallela a via Valle Anzasca, che ha visto il cadavere dell’uomo a penzoloni sul balcone. (Rem)