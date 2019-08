Viminale: fonti, Salvini fa tornare a Londra cittadino inglese condannato a Ferrara per uccisione moglie

- Fonti del Viminale informano che "tornerà a Londra oggi Desmond John Richard Blackmore, il cittadino inglese condannato per aver ucciso nel 2007 a Ferrara la propria moglie e aver tentato poi di occultare il cadavere. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha firmato il decreto di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza. L’uomo è stato scarcerato ieri e, dopo la convalida del provvedimento da parte del giudice", continuano le stesse fonti, "è stato preso in custodia da personale della Questura di Ferrara e accompagnato all'aeroporto di Bologna da dove partirà questo pomeriggio". (Rin)