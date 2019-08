Governo: Polverini (FI), migranti non diventino casus belli di crisi che ha altre motivazioni

- Renata Polverini, deputata di Forza Italia, afferma in una nota che "voglio sperare che alla base della decisa presa di posizione del presidente del Consiglio Conte sulla drammatica situazione che stanno vivendo le persone salvate dalla Open Arms non vi siano calcoli politici di corto respiro, ma l'esigenza di ripristinare la legalità e di rispondere, con umanità, ad un fenomeno che va gestito assieme e non contro l'Europa. L'Italia, infatti, non è l'unica e neppure la principale meta dei movimenti migratori in atto che, come dimostrano tutte le analisi appena più accurate di quelle che sentiamo in tanti talk show televisivi", continua la parlamentare, "avvengono principalmente all'interno del continente africano. Dobbiamo impedire che l'immigrazione diventi il casus belli di una crisi che ha ben altre motivazioni ed all'interno della quale Forza Italia deve muoversi con quel senso delle istituzioni che Silvio Berlusconi ha sempre dimostrato nei passaggi cruciali per la nostra democrazia come ancora oggi, in una lunga intervista a Il Giornale, lo stesso Matteo Renzi ha riconosciuto. L'Italia, infatti, deve, sì, gestire al meglio gli sbarchi che del resto nessuno ha potuto interrompere come era logico e prevedibile", prosegue l'esponente di FI, "ma deve anche fronteggiare una crisi economica interna testimoniata dalla crescita zero alla quale presto si sommeranno la recessione tedesca - pericolosissima per noi - ed i riflessi negativi della guerra dei dazi tra gli Usa e la Cina". (segue) (Com)