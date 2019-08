Governo: Polverini (FI), migranti non diventino casus belli di crisi che ha altre motivazioni (2)

- Polverini sottolinea che "chi ha aperto, al buio, la crisi di governo per portare il Paese alle elezioni anticipate, ha ignorato questa congiuntura senza, peraltro, offrire soluzioni alla necessaria copertura degli impegni economici assunti dal nostro Paese con Bruxelles e che presto andranno onorati per quanto riguarda i saldi di bilancio. Forza Italia ha sempre anteposto il bene del Paese a quello del partito e sono certa che anche questa volta non sarà solo il roseo orizzonte elettorale per i suoi parlamentari", conclude la deputata di Forza Italia, "a guidare le scelte del nostro leader". (Com)