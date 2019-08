Albania: Pmi trainano crescita credito per imprese locali in secondo trimestre 2019

- La crescita del credito per le imprese albanesi nel secondo trimestre 2019 è stata sospinta dai tassi di prestito alle piccole e medie imprese. Lo rende noto la Banca d'Albania, che in un rapporto mostra come il credito per il segmento delle Pmi sia cresciuto fino a 4,5 miliardi di lek (37 milioni di euro) nel secondo trimestre del 2019, una crescita del 9 per cento su base annua. I prestiti alle grandi imprese hanno pesato per il 54 per cento del totale del portafoglio nella prima metà dell'anno, riferisce l'agenzia di stampa "Ata".(Alt)