Roma: delfino spiaggiato ad Ostia, gli esperti: sospetto caso morbillivirus, non toccatelo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potrebbe essere morto dopo aver contratto il morbillivirus il delfino spiaggiato sugli scogli di Ostia, alle porte della Capitale. Nel comunicare il ritrovamento, la onlus Oceanomare Delphins ha ricordato che negli ultimi mesi stati numerosi "gli spiaggiamenti di delfini nel nord Tirreno" e che nel caso dei 41 esemplari morti sulle coste della Toscana, il principale indiziato è proprio il morbillivirus. Per questo, in attesa dell'intervento "degli istituti zooprofilattici di Lazio e Toscana, è importante che l'animale non venga toccato o avvicinato". Questo perchè "gli animali possono essere portatori di patogeni trasmissibili all'uomo". (Rer)