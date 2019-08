Infrastrutture: ferrovie polacche Pkp Plk, entro fine 2020 completato 90 per cento progetti ammodernamento rete

- Le ferrovie nazionali polacche (Pkp Plk) auspicano che per la fine del 2020 sia completato almeno il 90 per cento dei progetti del programma di ammodernamento delle infrastrutture del paese. Lo ha affermato il presidente di Pkp Plk, Ireneusz Merchel, ripreso dall’agenzia di stampa “Pap”. “Abbiamo portato avanti investimenti per un valore complessivo di 10 miliardi di zloty (2,3 miliardi di euro). In termini di costruzioni attualmente in corso, gli investimenti sono di 40 miliardi di zloty (9,2 miliardi di euro)”, ha ricordato Merchel, annunciando altri contratti ingenti per i prossimi mesi. (Vap)