Minori: Giro (FI), basta risse su Bibbiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giro aggiunge che "infine non ci nascondiamo le tante e forse eccessive ambiguità di una crisi di governo che avrà bisogno ora della sapiente guida istituzionale del presidente Mattarella. Noi non faremo mancare il contributo di prestigio internazionale e di esperienza di governo rappresentato dal presidente Berlusconi, 4 volte premier, ministro degli Esteri ad interim per quasi un anno e già presidente del Consiglio europeo dei capi di Stato e di governo dell'Unione europea. Questo è certo. E gli italiani, anche chi non ci ha mai votato", conclude il parlamentare, "lo sanno e se lo aspettano". (Com)