Russia-Usa: ministro Difesa Shoigu, Mosca non ha mai rifiutato dialogo su Trattato Inf (6)

- Difendersi contro i missili da crociera a bassa quota è difficile, affermano gli esperti, e alcuni analisti occidentali hanno ipotizzato che la Russia potrebbe usarli in un conflitto per attaccare aeroporti e porti in Europa. Mentre alcuni funzionari del ministero degli esteri russi hanno accennato che Mosca è aperta a ulteriori discussioni, non ci sono indicazioni che il presidente russo Vladimir Putin sia disposto a rinunciare al missile contestato, ed anzi ha minacciato una corsa agli armamenti se gli Stati Uniti lasciano l'accordo. Attualmente gli Stati Uniti non dispongono di missili a terra di livello intermedio che potrebbero rapidamente schierare. Ma funzionari della Difesa dicono che lo sviluppo di tali missili sarebbe utile anche per contrastare le crescenti capacità della Cina, sempre che gli alleati asiatici siano disposti a lasciare che gli Stati Uniti li dispieghino. (Rum)