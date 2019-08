Roma: Raggi, lavoriamo per rendere accessibili a tutti le spiagge di Ostia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rendere le spiagge di Ostia accessibili a tutti. Stiamo lavorando su tutti gli arenili del litorale di Roma per permettere alle persone con disabilità, alle mamme con i passeggini e a tutte le persone con impedimenti temporanei di accedere alla spiaggia e ai servizi. Vogliamo restituire ai cittadini spazi sicuri e realizzati nel rispetto della legalità". E' quanto scrive la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook. Al post la sindaca ha allegato anche un video dei lavori in corso ad Ostia. (Rer)