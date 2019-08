Hong Kong: undicesimo fine settimana di proteste, manifestanti in piazza sotto la pioggia

- Il composito fronte antigovernativo di Hong Kong è tornato oggi in piazza, nell'undicesimo fine settimana consecutivo di proteste. Il nuovo corteo, riferisce il "South China Morning Post", si sta svolgendo in condizioni di forte maltempo, con piogge intense e raffiche di vento che raggiungono i 90 chilometri orari. Come sta diventando consuetudine, la manifestazione scorre su un tragitto disposto delle autorità e messo in sicurezza dalla polizia. Le manifestazioni svolte nella giornata di sabato, riassume la testata, si sono chiuse senza particolari incidenti: le cronache riferiscono di momenti di tensione alla fine del corteo per il tentativo di alcuni manifestanti di forzare un cordone della polizia. Ma le forze dell'ordine, che in altre situazioni erano ricorse a interventi più duri, non hanno impiegato gas lacrimogeni o cannoni ad acqua. Gli abitanti dell'ex colonia britannica, soprattutto i giovani, scendono da tempo in strada per manifestare contro la legge sulle estradizioni, subito ritirata da Pechino. Col passare delle settimane le proteste si sono centrate sulla richiesta di maggiori libertà democratiche. (Cip)