Difesa: Serbia-Russia, ministri Vulin e Shoigu discutono cooperazione militare

- La cooperazione militare fra Russia e Serbia si sta sviluppando in maniera attiva. Lo ha affermato il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, nel corso dell'incontro con la controparte serba Aleksandar Vulin. I due hanno discusso di diverse questioni relative ai rapporti bilaterali e sul piano della difesa, sottolineando il sempre maggiore numero di attività ed eventi condotti congiuntamente dalle forze armate dei due paesi. "La nostra cooperazione tecnica e militare si sta sviluppando in maniera piuttosto sicura, nonostante tutti gli ostacoli provenienti dall'esterno. Tutto sta comunque andando secondo i piani, in particolare per quanto riguarda i programmi per quest'anno", ha aggiunto Shoigu. A sua volta, Vulin ha condiviso l'opinione che l'intesa a livello militare fra Serbia e Russia sia ai livelli più alti di sempre, come testimoniato dai circa 90 eventi che solo nel 2019 vedranno collaborare le forze armate dei due paesi. "Più l'esercito serbo è pronto al combattimento, e più stabile sarà la regione dei Balcani", ha aggiunto Vulin, ripreso dai media locali.(Seb)