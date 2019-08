Roma: pusher minorenne arrestato dai Carabinieri a San Basilio

- Aveva il compito di custodire la droga, già suddivisa in dosi, destinata allo spaccio. Per questo un 17enne romano è stato arrestato dai Carabinieri della compagnia di Montesacro. il giovane, con precedenti, è stato bloccato in via Corinaldo, a San Basilio, mentre tentava di occultare della droga all’interno di un locale in disuso, al piano terra, di proprietà dell’A.T.E.R. Il minore, come verificato durante precedenti servizi di osservazione, sarebbe rimasto nascosto all’interno del citato locale con il compito di custode e contabile dello stupefacente venduto. Il baby pusher aveva infatti il compito di consegnare, attraverso una finestrella, le dosi necessarie a richiesta del pusher di turno. In suo possesso i Carabinieri hanno rinvenuto 85 grammi di cocaina e 20 grammi di marijuana, tutti suddivisi in dosi, oltre a due bruciatori portatili da utilizzare, in caso di intervento da parte delle forze dell’ordine, per incenerire lo stupefacente che aveva con sé. Questa volta, però, i Carabinieri di Montesacro sono stati più scaltri e lo hanno scoperto prima che potesse nascondersi nel locale. Il minore è stato portato nel Centro di prima accoglienza per minorenni Virginia Agnelli su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. (Rer)