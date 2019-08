Governo: Renzi (Pd) a "Il Giornale", serve esecutivo istituzionale per rientrare nella Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un esecutivo istituzionale per rientrare nell'Unione europea, per mettere in sicurezza l'Italia e "con un ministro degli Interni degno di questo nome": è quanto ribadisce, in una intervista a "Il Giornale", il senatore del Partito democratico, Matteo Renzi, secondo cui "serve un governo per evitare il voto a ottobre e l'Iva, poi sta ai segretari dei partiti definirne la formula politica. Una cosa è chiara: per la Ue sarebbe un sollievo poter tornare a dialogare con l'Italia, che ora si è tagliata fuori. E senza l'Italia, con l'imminente Brexit, l'Europa diventa pericolosamente una questione a due tra Francia e Germania. E' una follia far pagare agli artigiani del Nord o alle famiglie italiane le ambizioni o le paure russe di Salvini". Alla domanda sulle mosse dei cosiddetti renziani, l'ex premier risponde "faremo ciò che serve al Paese. Voteremo la fiducia, non chiederemo neppure uno strapuntino per noi e faremo proposte concrete per mettere in sicurezza l'Italia. Poi faremo il punto alla Leopolda dal 18 ottobre". Quanto al rischio che, alleandosi con il Movimento cinque stelle, il Partito democratico possa subirne l'egemonia culturale, l'ex sindaco di Firenze replica che "è il grande rischio di questa operazione: sarà la sinistra a costituzionalizzare M5s o M5s a grillizzare la sinistra? Dal giorno dopo, la questione nel Pd sarà questa. Io resto fiducioso, ma molto dipenderà dall’accordo di governo". (segue) (Rin)