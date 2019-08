Governo: Renzi (Pd) a "Il Giornale", serve esecutivo istituzionale per rientrare nella Ue (2)

- Renzi definisce, poi, "questa la crisi più pazza del mondo. E come andrà a finire non lo sa nessuno. Certo è che Salvini fino a una settimana fa era l'uomo invincibile osannato da media e social: adesso rincorre Di Maio per elemosinare la pace. Deve scegliere se perdere la poltrona o la faccia, e la prima opzione potrebbe essere troppo dura per lui. Le ultime settimane certificano comunque il suo fallimento come leader: ha sbagliato tutto, e chi sbaglia si dimette, se è persona d'onore. Invece Salvini ha intimato a noi senatori di 'alzare il culo' e andare in Senato a votare: noi lo abbiamo alzato e lo abbiamo sconfitto. Tutti si aspettavano che", aggiunge l'esponente dem, "dopo un'estate in spiaggia tra mojito e cubiste, fosse a quel punto lui ad alzare le terga dalla poltrona del Viminale: invece vi si è inchiodato. Per dimettersi ci vuole dignità. E lui, purtroppo, non ne ha. Da un lato Salvini ha paura: delle inchieste sui 49 milioni, sui rubli, di altre indagini. Dall'altro, Salvini è passato dal 17 al 34 per cento grazie all'uso sapiente della macchina pubblica: le strutture ministeriali sono piene di giovani della Lega, a cominciare dal team della propaganda guidato da Morisi. Se Salvini si dimette", osserva l'ex premier, "perdono all'istante il posto di lavoro. E la macchina della Lega ha finito i soldi per pagarli". (segue) (Rin)