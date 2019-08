Droga: Civati (Possibile), altro che cannabis, farmaci oppiodi ed eroina veri problemi

- Giuseppe Civati, fondatore di Possibile, commenta in una nota gli studi sulle cause di decesso per droga e scrive che "nell'epoca della propaganda infinita, il ministro dell'Interno Salvini ha sempre dichiarato con toni fragorosi la guerra alla droga, concentrando la sua personale battaglia contro i negozi di cannabis light. Una campagna di disinformazione terribile che ha colpito migliaia di attività commerciali ben avviate e che seguono in maniera rigida le norme. Ma, leggendo gli studi più autorevoli, emerge un altro dato: i veri problemi sono l'aumento del consumo di eroina e dei farmaci oppiodi. Su questi due versanti", continua l'esponente di Possibile, "serve un'azione politica seria, rigorosa, ma soprattutto documentata, senza sbandierare 'guerre' che alla fine sono solo annunci fallimentari. Negli ultimi mesi abbiamo purtroppo assistito a un dibattito distorto, tutto concentrato sulla propaganda e sui luoghi comuni. L'attenzione ossessiva rivolta alla cannabis legale", conclude Civati, "è stata solo l'ennesimo strumento per non affrontare le questioni complesse. E che richiedono studio e preparazione". (Com)