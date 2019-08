Rimini: Zoffili (Lega) su padre e figli pestati per sigaretta, galera fuori da Italia per questi criminali

- Il deputato della Lega, e coordinatore della campagna elettorale per le prossime elezioni regionali, Eugenio Zoffili, parla in una nota di "una brutta storia, su cui presenterò un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno Matteo Salvini. Un espisodio grave che ha visto vittime innocenti una mamma con i suoi due figli in quella che sarebbe dovuta essere una tranquilla serata d'agosto in vacanza. Esprimo la mia massima solidarietà alla famiglia di Erba accerchiata e aggredita per una sigaretta non data da un gruppo di dieci balordi", conclude il parlamentare, "descritti come albanesi. Via dall'Italia e galera per questi criminali". Zoffili commenta l'aggressione avvenuta, nella notte di Ferragosto, a Bellaria, in provincia di Rimini, ai danni di una famiglia di Erba in vacanza. (Com)