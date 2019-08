Albania: ministro Giustizia Gjonaj, intendiamo proseguire lotta a fenomeni corruzione

- Il dicastero della Giustizia albanese intende portare avanti la lotta alla corruzione nel paese. In questo contesto, i funzionari continueranno a discutere sull'attuazione del piano già delineato per il 2019-2023, come ha affermato il ministro della Giustizia Etilda Gjonaj. "Il dicastero prosegue le riunioni con le istituzioni principali nell'ambito della revisione e discussione del piano d'azione 2019-2023 per l'attuazione della strategia intersettoriale in contrasto alla corruzione", ha spiegato Gjonaj, ripresa dall'agenzia di stampa albanese "Ata". (Alt)