Roma: incidente sulla A91 Roma-Fiumicino, ferito un motociclista

- L’autostrada A91 Roma-Fiumicino è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni all’altezza dell’uscita per Fiumicino, al chilometro 18, a causa di un’incidente per cui è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza. Lo rende noto Luce verde Roma. Secondo le prime informazioni nell’incidente sarebbe stata coinvolta una moto, il cui guidatore è rimasto ferito. (Rer)