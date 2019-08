Libia: missione di valutazione Unsmil all'aeroporto di Zuara, nessun uso militare scalo

- In seguito agli attacchi del 15 e 16 agosto, la missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha inviato una missione di valutazione presso l'aeroporto di Zuara. Lo riferisce un comunicato stampa di Unsmil. Dopo aver esaminato le strutture dell'aeroporto e tutti gli edifici adiacenti, la missione di valutazione è stata in grado di confermare che nell'aeroporto di Zuara non sono stati individuati né beni militari, né infrastrutture militari. La missione valuta che non vi è alcuna indicazione sull'uso militare dell'aeroporto di Zuara, che è una struttura civile. Unsmil rinnova la sua condanna degli attacchi condotti dalle forze dell'esercito nazionale libico (Lna) contro l'aeroporto di Zuara, che ha causato gravi danni alle infrastrutture dell'aeroporto, inclusa la pista. La missione ribadisce che gli attacchi contro civili e infrastrutture civili costituiscono una grave violazione del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani. L'Unsmil condividerà le informazioni e le prove raccolte durante la visita di sabato 17 agosto presso l'aeroporto di Zuara con il Consiglio di sicurezza, il gruppo di esperti e altri organismi internazionali pertinenti, come nel caso delle valutazioni condotte dall'Unsmil a seguito di altri incidenti simili. (Com)