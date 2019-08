Siria: ucciso agente di polizia in attacco con autobomba a Qamichli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un agente della polizia è rimasto ucciso in un attacco con un'autobomba avvenuto oggi a Qamichli, città a maggioranza curda nel nord-est della Siria. Lo riferisce il portavoce della polizia locale, Ali al Hassan. L'autobomba, esplosa nel quartiere di Al Arbawiya, ha provocato anche due feriti, uno dei quali in modo grave. L'esplosione è stata controllata a distanza. Finora l'attacco non è stato rivendicato. (Res)