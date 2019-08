Governo: Prodi, serve esecutivo di legislatura con maggioranza "Ursula"

- Una coalizione di governo "Ursula", italianizzata "Orsola", nel Parlamento italiano tra le forze che a Strasburgo hanno eletto la nuova presidente della commissione europea von der Leyen: lo propone l'ex premier, Romano Prodi, in un fondo scritto per "Il Messaggero". L'ex presidente dell'esecutivo comunitario appoggia l'ipotesi di un accordo tra Partito democratico e Movimento cinque stelle, a patto che l'intesa sia di legislatura. Secondo il Professore, che dice no a scissioni nel Pd, "bisogna partire dalle ragioni che hanno portato al declino del governo attuale e preparare le basi di una maggioranza costruita attorno a un progetto di lunga durata, sottoscritto in modo preciso da tutti i componenti della coalizione. E' un compito difficilissimo, ma non impossibile", conclude Prodi, "è stato messo in atto in Germania". (Rin)