Governo: Calenda (Pd), Renzi farà cadere esecutivo tra dem e M5s, accetto scommesse

- L'europarlamentare del Partito democratico, Carlo Calenda, scrive su Twitter "cosa succede se si fa il governo: Renzi prende il tempo per far fuori Zingaretti o farsi il suo partito, resta fuori dal governo, fa cadere il governo appena raggiunto uno dei due obiettivi, la scusa sarà che la sinistra si sta grillinizzando. Accetto scommesse". L'ex ministro dello Sviluppo economico posta un passaggio dell'intervista a "Il Giornale", in cui l'ex premier chiede se "sarà la sinistra a costituzionalizzare il Movimento cinque stelle o il Movimento cinque stelle a grillizzare la sinistra?", in riferimento ad un eventuale accordo di governo tra le due forze politiche. (Rin)