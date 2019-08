Milano: cadavere penzola dal balcone in zona Lorenteggio, altro corpo nell’appartamento

- Questa mattina intorno alle 11 in via Valle Anzasca 11 a Milano, zona Lorenteggio/Baggio, è stato ritrovato un cadavere, penzolante dal balcone del primo piano rialzato, appeso con delle lenzuola. A dare l’allarme è stato un vicino, che dalla finestra di casa sua, in via Bagarotti 38, ha visto il corpo. Sul luogo sono giunti gli uomini delle Volanti della Questura di Milano. All’interno dell’appartamento, completamente a soqquadro, gli agenti hanno rinvenuto un secondo cadavere in una pozza di sangue e con evidenti ferite di arma da taglio. Nella fioriera del balcone è stato trovato invece un grosso coltello con la lama insanguinata. Per questo al momento l’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un omicidio/suicidio. Le vittime, non ancora identificate, sono due uomini, che - secondo gli agenti - potrebbero essere originari o dello Sri Lanka o del Bangladesh. (Rem)