Venezuela: ministro Esteri, preoccupazione di Trump per crisi è "ipocrita"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "preoccupazione" del governo statunitense sulle sorti del Venezuela è prova dell'ipocrisia del presidente Donald Trump, responsabile di sanzioni denunciate anche da organismi umanitari. Lo ha scritto il ministro degli Esteri del Venezuela, Jorge Arreaza, rilanciando sul proprio profilo Twitter un articolo del "Wall Street Journal" nel quale si illustrano le difficoltà incontrate dalle organizzazioni non governative internazionali a prestare assistenza a Caracas. "E' così ipocrita la 'preoccupazione' dell'amministrazione Trump per il Venezuela che anche gruppi e organizzazioni umanitarie denunciano l'embargo" come misura "che incide sul loro lavoro", gli impedisce di tenere aperti "i conti bancari e rende loro difficile prestare assistenza", scrive Arreaza. Nell'articolo pubblicato sabato, il quotidiano Usa riporta i timori delle ong sulle possibili conseguenze delle sanzioni varate dalla Casa Bianca. (segue) (Brb)