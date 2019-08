Venezuela: ministro Esteri, preoccupazione di Trump per crisi è "ipocrita" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema è intervenuta anche l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, avvertendo del rischio che le sanzioni possano esacerbare la dimensione della crisi. "Queste sanzioni sono estremamente ampie e non contengono misure sufficienti per mitigare l'impatto nei settori della popolazione più vulnerabili", segnala Bachelet esprimendo il timore che il nuovo giro di vite imposto da Washington possa causare ulteriori danni "nel diritto alla salute e all'alimentazione, in particolare in un paese nel quale già esiste una seria situazione di scarsità di beni essenziali". Bachelet ribadisce che le cause della crisi economica sono precedenti al varo delle sanzioni ma anche ricordato che stando alle cifre ufficiali, l'economia venezuelana "ha sofferto una contrazione del 47,6 per cento tra il 2017 e il 2018" e che con le nuove sanzioni, "che restringono ulteriormente l'attività economica, le compagnie e le istituzioni finanziarie potrebbero essere più prudenti e interrompere completamente le transazioni collegate al governo del Venezuela per evitare di essere penalizzate". (Brb)