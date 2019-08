Business News: Camerun, governo blocca agevolazioni fiscali per ridurre spesa fiscale di 527 milioni di dollari

- Il governo del Camerun ha deciso di eliminare le agevolazioni fiscali concesse ad alcuni settori. La misura, ha detto in una nota il ministero delle Finanze, rientra nella volontà delle autorità di ridurre le spese fiscali di 527 milioni di dollari nel 2019 e nel 2020, e riguarderà in primo luogo il settore delle importazioni di pesce congelato. Quest'ultimo dovrebbe perdere circa 122 milioni di dollari di benefici fiscali in termini di imposta sul valore aggiunto. Gli incentivi erogati in settori di attività come le importazioni di farina e riso dovrebbero inoltre essere completamente eliminati, con un ricavo per lo Stato pari a oltre 164 milioni di dollari nel 2020. Il governo camerunese intende inoltre rendere effettiva l'abolizione dell'esenzione dall'Iva per i premi delle assicurazioni sulla vita. Queste misure fanno parte degli impegni assunti dal governo camerunense nell'ambito della linea di credito accordata al paese dal Fondo monetario internazionale (Fmi). (Res)