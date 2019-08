Ucraina: produzione agricola aumentata del 12 per cento su base annua in primi sette mesi 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione agricola in Ucraina è aumentata del 12 per cento fra gennaio e luglio del 2019, su base annua. Lo rende noto il Servizio statistico nazionale dell’Ucraina, rilevando in particolare il dato positivo per le imprese del settore agricolo, la cui produzione nei primi sette mesi dell’anno è aumentata del 21,6 per cento. Complessivamente, il 2018 aveva visto una crescita dell’7,8 per cento rispetto all’anno precedente in termini di produzione agricola, come ricorda l’agenzia ucraina “Unian”. (Res)