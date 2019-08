Croazia: Partito popolare condanna interferenza vescovi in politica nazionale

- La Chiesa cattolica croata non deve interferire nella vita politica e nei processi di riforma di uno Stato secolare. Questo il messaggio inviato dalla leadership del Partito popolare croato (Hns), in seguito ai commenti pervenuti nelle ultime settimane da alcuni vescovi del paese in merito alle procedure di riforma nel settore dell’istruzione. Come riferisce l’agenzia di stampa croata “Hina”, gli esponenti dell’Hns hanno condannato le iniziative della curia locale e hanno rilevato come la Chiesa nazionale non dovrebbe tentare di interferire con il processo di riforme politiche, la cui responsabilità “ricade nelle istituzioni proprie di un paese secolare”. (Zac)