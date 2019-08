Meteo Milano: le previsioni per domani

- Sulle aree alpine e prealpine cielo molto nuvoloso o variabile; altrove poco nuvoloso tendente a variabile. Dalla tarda mattinata, ma soprattutto nel pomeriggio e in serata, possibili rovesci sparsi, anche temporaleschi, sulle aree alpine e prealpine, in particolare sul settore Nordovest; non si esclude la possibilità di qualche rovescio sulle zone di pianura limitrofe, specie quelle occidentali, nel tardo pomeriggio o in prima serata. Minime e massime in leggero aumento. In Pianura minime intorno a 19 °C, massime intorno a 33 °C. (Rem)