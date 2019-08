Emilia-Romagna: Ingv, nuova scossa terremoto nella notte, magnitudo 3.6

- Una nuova scossa di terremoto è stata registrata, nella notte, alle ore 00:01, in Emilia-Romagna, in provincia di Forlì-Cesena, non lontano dal confine con la Toscana. E' quanto comunica, su Twitter, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il sisma ha avuto ipocentro a 7 chilometri di profondità ed epicentro a sette chilometri dal comune romagnolo di Premilcuore, a 16 da quelli toscani di San Godenzo (Firenze) e Pratovecchio Stia (Arezzo).(Rin)